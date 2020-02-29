Россиянин заразился коронавирусом в Азербайджане

29.02.2020, 11:55, Новости дня

В Азербайджане зафиксирован первый случай заражения коронавирусом COVID-19, информирует оперативный штаб для борьбы с вирусом.

«Это житель России, вошедший в республику через Иран», – приводит РИА «Новости» сообщение штаба.

Между тем число заразившихся коронавирусом в Иране за сутки увеличилось более чем на 100 человек и достигло 388. Поправились 73 заразившихся, всего погибли 34 человека.

По словам представителя министерства здравоохранения Ирана Киануша Джаханпура, в последующие дни прогнозируется дальнейшее распространение вируса.

Ранее заболевание диагностировали у вице-президента Ирана по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар. Также заболели депутат Меджлиса (парламента) Ирана Махмуд Садеки и замминистра здравоохранения и медицинского образования Ирана Ирадж Харирчи. От коронавируса умер бывший иранский посол.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что коронавирус угрожает РФ с неожиданного направления.