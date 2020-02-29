В Москве выразили обеспокоенность наращиванием сил НАТО у границ России

29.02.2020, 11:55, Новости дня

Россия обеспокоена наращиванием военного потенциала НАТО у российских границ, это ведет к росту напряженности, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

Лавров сообщил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Люксембурга Жаном Ассельборном, что российская сторона выражает обеспокоенность «наращиванием военных потенциалов НАТО вблизи российских границ», передает РИА «Новости».

«Масштабы приготовлений альянса выходят далеко за рамки потребностей самообороны и эта линия ведет к росту напряженности и усугублению дефицита доверия», – подчеркнул он.

Он добавил, что российская сторона уже рассказала, какие действия были предложены Североатлантическому альянсу по деэскалации обстановки и по укреплению доверия, Москва ждет ответ.

При этом в Москве не сомневаются, что нормализация отношений РФ и Евросоюза (ЕС) рано или поздно произойдет. Открывая переговоры, Лавров отметил, что он и его коллега еще помнят «лучшие времена» в отношениях сторон.

«И мы не забыли, что именно вы, господин министр, стояли у истоков очень крупного и перспективного, многообещающего проекта между Россией и Евросоюзом, который обрел форму четырех «дорожных карт» по формированию четырех общих пространств. Я практически не сомневаюсь, что этот труд не пропал даром и что нормализация отношений между Россией и Евросоюзом последует», – отметил министр.

Он подчеркнул, что Москва ценит трезвую позиция Люксембурга против нагнетания конфронтации в отношениях РФ и ЕС.

Отношения РФ с Запада ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Европа обвинив Москву во вмешательстве, ввела санкции, российская сторона приняла ответные меры и взяла курс на импортозамещение.

Ранее Пентагон заявил о превосходстве российских войск над силами НАТО в Польше и Прибалтике.



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