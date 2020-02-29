Россия объявила в международный розыск трейдера Сельвесюка

29.02.2020, 11:55, Новости дня

В РФ в международный розыск объявлен директор компании Newbay зарубежный трейдер Валенти Сельвесюк, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Трейдер Валенти Сельвесюк обвиняется в мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Он объявлен в международный розыск», – сказал собеседник ТАСС.

В пресс-службе Тверского суда Москвы уточнили, что ходатайство в отношении бизнесмена в виде заключения под стражу заочно назначено к рассмотрению на 2 марта.

В феврале бывшего исполнительного директора ювелирной компании «Адамас» Максима Вайнберга заочно арестовали и объявили в международный розыск по подозрению в уклонении от уплаты налогов.



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