В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Эрдогана

29.02.2020, 11:55, Новости дня

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 28 февраля, провели телефонный разговор, по итогам которого не исключили встречи в ближайшее время.

«Продолжен предметный обмен мнениями по ситуации в Сирии. Выражена серьезная озабоченность эскалацией напряженности в Идлибе, повлекшей многочисленные жертвы, в том числе среди турецких военнослужащих. Акцентирована важность повышения эффективности координации по каналам министерств обороны РФ и Турции», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Уточняется, что Путин и Эрдоган обсудили ход реализации российско-турецких договоренностей 2018 и 2019 годов, отметили приоритетный характер задач по борьбе с международными террористическими группировками.

«С обеих сторон подчеркнута необходимость принятия дополнительных мер в целях нормализации обстановки на северо-западе Сирии», – говорится в сообщении.

Президенты договорились «активизировать соответствующие межведомственные консультации и проработать возможность проведения в ближайшее время встречи на высшем уровне», добавили в Кремле.

Ранее в пятницу о телефонном разговоре Путина с Эрдоганом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Глава МИД также выразил соболезнования Турции в связи с гибелью военнослужащих этой страны в Идлибе.

В пятницу в Минобороны РФ сообщили, что террористы из Идлибской зоны деэскалации в четверг, 27 февраля, предприняли попытку проведения крупного наступления на позиции сирийских правительственных войск. В ведомстве сообщили, что сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне находившихся вместе с террористами турецких военных, которых там не должно было быть.

В результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибли свыше 30 турецких военных. Турция ответила ударами по территории Сирии.



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