Президентом ВФЛА стал бывший вице-губернатор Воронежской области

29.02.2020, 11:55, Новости дня

Бывший вице-губернатор Воронежской области бизнесмен Евгений Юрченко избран президентом Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Об этом информирует РИА «Новости».

21 ноября AIU выдвинул семерым участникам дела прыгуна в высоту Данила Лысенко обвинения в нарушении антидопинговых правил, они были отстранены. Среди попавших под санкции в том числе был на тот момент глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин, который позже подал в отставку. AIU дал ВФЛА время до 12 декабря для ответа на обвинения.

13 декабря сообщалось, что ВФЛА направила ответ.

Если обвинения в адрес ВФЛА по делу Лысенко подтвердятся, то Совет независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU) выступит за полное исключение ВФЛА из Всемирной легкоатлетической ассоциации.

31 января Министерство спорта приостановило государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) до 1 марта.



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