За оскорбления в Сети предложено ввести уголовное наказание

29.02.2020, 11:54, Новости дня

Комиссия Общественной палаты по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций готовит поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие наказание за оскорбление людей в интернете, сообщил председатель комиссии Александр Малькевич.

«Мы готовим сейчас отдельный пакет предложений, в том числе по Уголовному кодексу РФ и законам, в части оскорблений любого человека, гражданина в сети интернет, этот вопрос надо регулировать, тем более что есть отдельный большой пласт – про угрозы убийством, угрозы жизни людей в интернете, конкретным людям, их родным, близким», – цитирует ТАСС Малькевича.

Как именно предлагается наказывать за оскорбление в Сети пока не уточняется.

Ранее Малькевич предложил меры борьбы с фейковыми новостями. 

Также накануне компания Microsoft провела исследование, согласно которому с интернет-угрозами в прошлом году столкнулись 79% россиян. 



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