Лукашенко назвал идиотизмом рост цен на молоко

29.02.2020, 11:52, Новости дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко раскритиковал рост цен на молочную продукцию в республике.

«Что касается продуктов питания, настораживают данные, что уже за январь текущего года цены выросли больше чем на 1%. Также практически на протяжении года постоянно дорожает молочная продукция. Идиотизм полный. Молоко девать некуда, а у нас цены постоянно растут. Мы не можем свой народ обеспечить этим продуктом», – передает RT со ссылкой на БелТА слова Лукашенко на съезде Федерации профсоюзов Белоруссии.

Он отметил, что профсоюзы не должны оставаться в стороне от проблемы роста цен.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Лукашенко беднеет без российской нефти.