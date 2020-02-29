Лукашенко назвал идиотизмом рост цен на молоко
29.02.2020, 11:52, Новости дня
Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко раскритиковал рост цен на молочную продукцию в республике.
«Что касается продуктов питания, настораживают данные, что уже за январь текущего года цены выросли больше чем на 1%. Также практически на протяжении года постоянно дорожает молочная продукция. Идиотизм полный. Молоко девать некуда, а у нас цены постоянно растут. Мы не можем свой народ обеспечить этим продуктом», – передает RT со ссылкой на БелТА слова Лукашенко на съезде Федерации профсоюзов Белоруссии.
Он отметил, что профсоюзы не должны оставаться в стороне от проблемы роста цен.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Лукашенко беднеет без российской нефти.
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