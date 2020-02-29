Задержан подозреваемый в убийстве 19-летней давности в Петербурге индиец

29.02.2020, 11:52, Новости дня

Задержан житель Индии Гилла Харпиндар, разыскиваемый за убийство супругов из Индии в Петербурге, мужчина находился в международном розыске с апреля 2001 года, сообщили в ГСУ СК по Петербургу.

Суд заочно вынес решение об аресте Харпиндара, на данный момент он задержан, сообщается на сайте ведомства.

Из материалов уголовного дела следует, что обвиняемый совместно с гражданами Индии  Парвиз  Мухаммед и Гилл Сукхбиандару с целью разбойного нападения на супружескую пару, также граждан Индии, занимавшихся коммерческой деятельностью, вступили в  сговор с их слугой Вадтхаватх Сринивас (осужден в 2003 году), с которым разработали преступный план», – говорится в сообщении.

В квартиру, где жили супруги, злоумышленников впустил слуга, Парвиз Мухаммед Гилл Сукхбиандару и Гилл Харпиндар атаковали супругов, связали их и потребовали передать имущество. После избиения пострадавшие скончались.

Подозреваемые завладели сберкнижками своих жертв, кредитными картами и личными вещами, упаковали тела в чемоданы, которые слуга вынес на автостоянку. После этого соучастники украли деньги со сберкнижек и карт на сумму около 2,5 млн рублей.

Парвиз Мухаммед и Гилл Сукхбиандару были задержаны в 2014 году в Тверской области. Их осудили на разные сроки.

В феврале бывшего начальника отдела уголовного розыска криминальной милиции управления МВД по Кызылу и его подчиненного задержали по делу об убийстве 11-летней давности.



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