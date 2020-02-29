Россия и Турция договорились снизить напряженность «на земле» в Сирии

29.02.2020, 11:52, Новости дня

В ходе очередного раунда прошедших в Анкаре консультаций по Сирии РФ и Турция подтвердили нацеленность на снижение напряженности «на земле» в ходе борьбы с террористами, говорится в заявлении российского МИДа.

«Было продолжено рассмотрение конкретных шагов по достижению прочной стабилизации ситуации в Идлибской зоне деэскалации (…)», – говорится в сообщении на сайте МИД России.

«С обеих сторон была подтверждена нацеленность на снижение напряженности «на земле» при продолжении борьбы с террористами, признанными таковыми СБ ООН, а также на защиту гражданского населения внутри и снаружи зоны деэскалации и оказание неотложной гуманитарной помощи всем нуждающимся», – отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о том,  как обострение ситуации в Идлибе едва не привело к войне между Турцией и Сирией. 



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