Россиянам рассказали о профилактике профессиональных заболеваний

29.02.2020, 11:52, Новости дня

Роспотребнадзор рекомендует работодателям создавать благоприятный микроклимат рабочей среды для сотрудников офиса в целях профилактики профессиональных заболеваний.

В сообщении на сайте ведомства указывается, что «профилактика заболеваний сотрудников офиса должна включать комплекс мероприятий», и «в первую очередь работодатель должен создать благоприятный микроклимат рабочей среды».

Температура, относительная влажность и скорость движения воздуха на рабочих местах должны соответствовать действующим санитарным нормам микроклимата производственных помещений.

Наиболее радикальным средством в профилактике физического и психического перенапряжения является правильная организация рабочих мест: оборудование и рабочие места должны соответствовать антропометрическим данным, физиологическим и психологическим особенностям человека.

Указывается, что труд офисных работников отличается высокой нагрузкой на зрение, так как данная работа предполагает длительное нахождение за компьютером. При долгой работе перед компьютером возможно возникновение синдрома сухого глаза.

Чтобы избежать проблем, связанных со зрением, работодателю необходимо позаботиться о том, чтобы монитор стоял не ближе чем в 45 сантиметрах от глаз сотрудников, а верхняя точка монитора должна быть не ниже уровня глаз.

В темное время суток работать с компьютером, где единственным источником света является монитор, нельзя. Также избежать неприятных ощущений, связанных с глазами, возможно, если раз в полчаса отвлекать взгляд от экрана и делать гимнастику для глаз.

Кроме того, Роспотребнадзор дал рекомендации, как офисным сотрудникам избежать синдрома запястного канала. Он встречается у пользователей компьютеров, которые активно и долго используют клавиатуру и мышь в неправильной позе, для него характерны боли в ладонях, покалывание или онемение рук. Для профилактики рекомендуется регулярно делать зарядку для рук, а также во время работы за компьютером пользоваться специально разработанными подушечками.

Отмечается, что основой профилактики физических перегрузок и их последствий является оптимизация условий труда. Также особую значимость для предупреждения перенапряжения имеют рациональные режимы труда и отдыха, установленные в соответствии с характером и условиями труда, динамикой функционального состояния сотрудников.

«Рациональный режим, помимо перерыва на обед, должен включать регламентированные перерывы, общая продолжительность которых должна быть не менее двух-трех перерывов по 15 минут каждый (…) Перерывы следует заполнять производственной гимнастикой, направленной на расслабление основных работающих мышц, проведение самомассажа рук», – говорится в сообщении.

Ранее ученые назвали процент смертей из-за сидячего образа жизни.