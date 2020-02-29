Блогер Диденко расплакалась на камеру после смертей на вечеринке в московской бане

29.02.2020, 11:52, Новости дня

Блогер Екатерина Диденко опубликовала эмоциональное видео, в котором прокомментировала трагедию на вечеринке в столичном банном комплексе по случаю ее дня рождения.

Видео появилось в разделе Stories соцсети Instagram, однако вскоре пропало. Его копии публикуют СМИ.

«Вали больше нет с нами… А еще Наташи и Юры (друзья Диденко – прим. ВЗГЛЯД)», – приводит слова Диденко «Вечерняя Москва».

Диденко сообщила, что подписала документ о неразглашении информации, а потому не может раскрыть детали произошедшей трагедии.

Как призналась блогер, она только утром поняла, что трагедия случилась на самом деле. Эмоции, по ее словам, нахлынули именно сейчас.

Она добавила, что ей только предстоит рассказать о произошедшем детям, и попросила подписчиков посоветовать профессионального психолога.

В пятницу вечером популярная в соцсети Instagram блогерша Екатерина Диденко отмечала день рождения. По предварительным данным, на празднике один из гостей бросил в бассейн почти 30 кг сухого льда. В результате семь человек получили химические ожоги и отравление, двое умерли на месте. Третьим погибшим, как сообщается, стал Валентин Диденко, муж блогерши.