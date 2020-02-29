На уличном экране в Приморье на Масленицу включили порноролик

29.02.2020, 11:51, Новости дня

По факту показа ролика с элементами порнографии на праздновании Масленицы в Михайловском районе Приморья проводится проверка, сообщили в районной администрации.

По словам представителя администрации, ролик с элементами порнографии появился на экране здания. «По предварительной информации, неизвестные лица путем незаконных действий получили несанкционированный доступ и воспроизвели указанный ролик», – приводит его слова РИА «Новости».

В районной администрации заверили, что те, кто отвечал за трансляцию и допустил халатность, и те, кто вывел ролик на экран, будут наказаны.

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