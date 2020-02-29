Во Владивостоке на пикетах в память об убийстве Немцова задержали несколько человек

29.02.2020, 11:49, Новости дня

Запчасти для снегоходов и мототехникиВо Владивостоке во время одиночных пикетов в память об убийстве политика Бориса Немцова полиция задержала несколько человек, сообщают «Сибирь.Реалии». По словам организатора акции Марины Железняковой, в отделы увезли двоих человек, которые стояли рядом с пикетчиками. Изначально очевидцы сообщали ол четырех задержанных.

По словам участников акции, полицейские сначала пытались помешать проведению акции и беседовать с каждым у кого в руках были плакаты. У трех человек переписали паспортные данные.

По словам Железняковой, полиция пыталась забрать одного из пикетчиков в отдел, но другим участникам акции удалось его отстоять. После проверки документов он продолжил свой пикет. По информации Железняковой, все задержанные уже отпущены из здания МВД после проведения беседы. Помощь юристов и правозащитников им не потребовалась.

В пятую годовщину убийства Немцова по всей России проходят пикеты и марши памяти. Телеканал «Настоящее Время» ведет прямую трансляцию из Москвы:

 

Опозиционный политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Ему несколько раз выстрелили в спину. Пятеро человек по делу об убийстве политика получили тюремные сроки – суд признал их исполнителями. Заказчики и организаторы убийства до сих пор не найдены.

Бывший заместитель командира чеченского батальона «Север» Заур Дадаев, признанный виновным в исполнении убийства, получил 20 лет. Сообщники Дадаева получили от 11 до 19 лет лишения свободы. Причастным к убийству следствие считает водителя заместителя командира батальона «Север» Руслана Мухудинова, который объявлен в розыск. Родные и коллеги Немцова считают, что к организации преступления и покрыванию виновных причастно окружение Владимира Путина.



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