Мнение: Живописный труп: «Самоубийство Клеопатры»

29.02.2020, 11:40, Разное

Продолжаем разговор об одной из самых любимейших тем мирового искусства: трупах великих людей и красивых женщин.

Реджинальд Смит. "Клеопатра". 1892



Как умерла Клеопатра и почему это очень любят рисовать?

Однажды человек по имени Юлий Цезарь вместе со своей армией поехал в загранкомандировку на южные моря, на египетские курорты. Цель его была — усмирить зарвавшихся египтян.

Но, как это бывает в южных командировках, все пошло не по плану.

Сидел Юлий Цезарь в своем мобильном штабе, в завоеванной Александрии. Вошел слуга, сказал: "вот вам курьер принес подарок, красивый ковер, распишитесь пожалуйста". Цезарь машинально расписался, а тут ковер и развернулся, и из него выкатилась юная, красивая и, главное, полуобнаженная Клеопатра, тогдашняя царица египетская, которая решила пойти на крайние меры, чтобы избежать разбазаривания своего государства.

Ж.Л. Жером. Картина про ковер, Клеопатру и Цезаря. 1886

И, в общем, все заверте… Цезарь бросил усмирять египтян и разорять Египет, а вместо этого стал бесплатно отдыхать с харизматичной царицей на разнообразных курортах ее страны. Даже заплыв по Нилу они устроили (очень хороший маршрут, рекомендую, правда, сейчас без прямого авиасообщения из РФ это не так доступно стало).

Она родила ему мальчика, а он ей на это (все мы, бабоньки, таких знаем): "Прости, дорогая, мне срочно домой надо, жена ждет". Отплыл Цезарь домой, а там его коллеги по государственной Думе и убили. За нецелевое использование бюджетных средств.

Смерть Цезаря, худ. W.H. Weston, 1910



Что же было дальше? Спустя несколько лет лучший друг Цезаря, по имени Марк Антоний вместе со своей армией поехал в загранкомандировку на южные моря, на египетские курорты. Цель его была — усмирить зарвавшихся египтян. Но, как это бывает в южных командировках, все пошло не по плану…

Сидел Марк Антоний такой в своем мобильном штабе. А тут с улицы крики, ор! Что такое? Неужто опять ковры с начинкой завезли? Неа! Клеопатра была очень умна, и у нее великолепно была поставлена разведка. Ковер и неглиже прокатили, потому что ей был двадцатник, а у Цезаря был подходящий характер (и настрой после работы). Теперь же ей уже под тридцать, после родов от Цезаря — след от кесарева сечения, да и Марк Антоний — известный сластолюбец, гурман, эстет полногубый. Такого дешевой уловкой не удивишь, да и нечего экспромт повторять дважды.

Вышел Марк Антоний из палатки, и видит: по Нилу плывет корабль, корма у него позолоченная, весла — серебряные, а паруса ярко-алые (вот отсюда и пошла легенда про Ассоль, только гендерно инвертированная).

У. Этти. "Прибытие Клеопатры". 1821



Сама Клеопатра была осыпана драгоценностями и наряжена, как богиня Афродита (я подчеркиваю, в античные времена Афродита-Венера обычно была именно одетою! это позже напридумывали всякого художники-охальники). Окружали царицу мальчики-слуги с приделанными крылышками, будто Купидоны, за веслами стояли прям нимфы, кругом звучала прекрасная музыка из флейт и кифар. И все это великолепие медленно выплывало по реке еще и в окружении дыма благовоний, а то быть может и еще каких веществ, которые тогда имелись в наличии у завсегдатаев царских дискотек.

Клеопатра, как опытный соблазнитель-яхтсмен, пригласила Антония поужинать на борту, послушать CD-диски из ее коллекции. И все заверте… Антоний бросил усмирять египтян, дальше сценарий представляете. Только в Рим этот умничка к жене решил не возвращаться, что и продлило ему жизнь на полтора десятка лет.

Дж. У. Уотерхаус. "Клеопатра". 1888



Я, конечно, не одобряю подобного модуса операнди (бросать законных жён ради любовниц в костюмах Афродиты) и всецело порицаю такое поведение, граждане! Но в данном случае сработало: в самом Риме в те года припекало сильно, полыхали гражданские войны и сенатский мордобой. Клеопатра же тем временем родила Антонию мальчика, мальчика и еще одну девочку. И была у них в общем великая любовь, см. фильмы с Бартон-Тейлор.

Харизматичный был мужик, не зря его и Марлон Брандо, и Джеймс Пьюрфой сыграли



Что же было дальше? Спустя несколько лет племянник Цезаря (причем еще и усыновленный им) по имени Октавиан вместе со своей армией поехал в загранкомандировку на южные моря. Цель его была усмирять египтян. А также зарвавшегося Марка Антония, ну и Клеопатру, потому что достали они Октавиана, единственного законного (юридически, по завещанию) наследника Цезаря, тыкать носом в рожденного Клеопатрой типа родного сына Цезаря. (Кстати, вполне возможно, что вранье, и Клеопатра родила того мальчика от анонимного донора; тем более, что Цезарь его официально и не признавал).

Помпео Батони. "Клеопатра показывает Октавиану бюст Цезаря". 18 век



И, в общем, как-то не фартово пошли дела у египетской царицы Клеопатры (и примкнувшего к ней римского военачальника Марка Антония) после столкновения с отборными римскими войсками упомянутого Октавиана (будущего императора Августа). Били их и тут, и там, на море и на суше. Пачками батальоны переходили на сторону римлян, изменяя присяге.

Атмосферка была в египетской столице, что в бункере Гитлера весной 45-го. А Клеопатра хоть и впала в депрессию, но как-то проактивно: стала испытывать на приговоренных к смерти, какие яды из ее домашней дворцовой аптечки действуют качественнее. Марк Антоний же просто мрачно забухал.

А.Кабанель. "Клеопатра испытывает яды на приговоренных к смерти", 1887

Еще Клеопатра, по примеру предков своих, Хеопса, Хефрена и Микерина, озаботилась сооружением своей гробницы (чтобы не бездушные потомки, значит, ставили, экономя на мелочах). На пирамиду настоящую, правда, денег не хватало, да и из моды они уже вышли. Заказала архитектору небольшую такую гробницу, размером с рублевскую виллу средней руки.

Пока Октавиан шел на брусиловский прорыв, она приняла работу по постройке мавзолея у прораба, забрала ключи, пустила первой через порог кошку. И начала перевозить в гробницу сокровища из дворца, чтобы типа с собой на тот свет захватить. Коридоры и комнаты мавзолея набили паклей, смолой, лучиной, сеном, хорошо высушенными дровами и канистрами бензина марки АИ-95.

Тем временем римляне окончательно разгромили войска Антония и Клеопатры (гуглить Битва при Акциуме, мне пересказывать лень).

Октавиан Август в битве при Акциуме



Итак, диспозиция 1 августа 30 года до н.э.: Александрия, Октавиан входит в город, Марк Антоний где-то бухает, Клеопатра сидит в своем мавзолее на нервах и с коробкой спичек. Тут Антонию докладывают, что: а) его армия полностью разбита (правда) и б) Клеопатра покончила с собой (неправда). "Вообще поганая выдалась неделя какая-то", — подумал, вероятно, Марк Антоний, и покончил с собой, зарезавшись своим офицерским древнеримским мечом.

А. Лемоннье. "Смерть Марка Антония". К. 18 — нач. 19 века

И тут Клеопатре в ее неприступно огороженный мавзолей принесли известие, что любимый супруг и соправитель покончил с собой… Вернее, есть даже другая версия истории (Плутарх докладывает). Там вообще кошмар: будто Антоний не до смерти зарезался, а только смертельно поранился, и продолжал умирать. Его, смертельно раненого, понесли к Клеопатре. Но внести в мавзолей не смогли: заперто и опечатано. Тогда Антония обвязали веревками, которые спустили с балкона царица и ее две служанки (больше никого в здании не было). Дай бог, если женщины его не уронили пару раз.

В общем, ничего странного, что после такого подъема Антоний наверху окончательно умер, даже если и раньше его можно было еще успеть подлатать…

Э. Хиллемахер. "Тело Антония поднимают к Клеопатре", 19 век



Октавиан занял город. Ему доложили о ситуации. Он отдал приказ. Группа десантников захватила мавзолей Клеопатры. Царица стояла по центру, спички у нее вырвали, вязанки раскидали, что б она в Жанну д'Арк не сыграла. Она попыталась заколоться кинжалом, но как-то вяло (то ли передумала умирать, то ли действительно силенок не хватило). Кинжал отобрали. Царицу эвакуировали из мавзолея в её же (бывший) царский дворец, ценности же, которыми была набита гробница, тоже эвакуировали куда надо.

К ней приставили надежную охрану, отобрали все колюще-режущие предметы, сказали "ата-та!". И Клеопатра стала ждать встречи с победителем, с Октавианом.

Она встретила Октавиана в смиренном образе жалкой просительницы: голос дрожал, глаза потухли, волосы лохмами. И проиграла. Вообще обстоятельства были изначально против неё: ей почти сорок, ему нет тридцати, и он хладнокровен, как ВВПутин (погуглите бюсты, даже сходство есть). Никакого эффектного антуража, небось даже и косметику у нее отобрали, она ж в золотых баночках. Да и вообще, пропало моджо у царицы…

Гверчино. "Встреча Клеопатры и Октавиана". 1630-40-е



Итак, как злорадно писали древнеримские публицисты, не смогла эта коварная грудастая тварь соблазнить нашего мудрого политического лидера!

"Действительно, было бы странно, если б сработало и в третий раз", — наверно, подумала бы Клеопатра, если б была способна в тот момент политически анализировать. Но ей было не до анализа: все её мысли сосредоточились на том, как все-таки суметь покончить с собой. Потому что дальшейшая участь Клеопатры по плану Октавиана была отнюдь не заманчивой. Её планировали посадить на корабль, привезти в Рим, и провести в его триумфальном шествии в золотых цепях, как дрессированного слона. (При этом, напомню, царство её целиком оказалось завоевано, а любимый мужчина умер).

Хитроумная Клеопатра, поняв, что охрана почему-то не дает ей ножичков поиграться, реализовала другой план. Вот тут и пригодились знания по ядам, приобретенные экспериментами над заключенными.

Ж.А. Риксен. "Смерть Клеопатры". 1874



Точно никто не узнал, как она это провернула (свидетелей в живых не осталось). Предположительно, некий крестьянин принес корзину с фруктами, откушать царице. Римская охрана наивно его пропустила. А под инжиром-то были захованы ядовитые змеи!

Йорданс. "Смерть Клеопатры". 1563



Клеопатра дала этим змеям покусать себя, а также двух преданных служанок по имени Ирада и Гермиона. Так их и нашли мертвыми ворвавшиеся римские солдаты.

Древнеримские писатели пишут, что Клеопатра, прежде чем принять смерть, облачилась в полный царский наряд с регалиями, чтобы подчеркнуть, кем, собственно, она является, свое фараонское достоинство. Поэтому совершенно естественно, что подавляющее число художников Нового времени рисуют ее полностью нагой. Логично же!

Джанпетрино. "Смерть Клеопатры". 1520-е годы. Художник находился под влиянием Леонардо, и поэтому чертами лица эта "египтянка" похожа на Мону Лизу, вглядитесь.



Из одежды на Клеопатре живописцы оставляют обычно какую-нибудь простыночку, и пару змеек, таких милых, что сразу и не понять, что это не браслетики, а живые шприцы с эвтаназией.

Иногда, правда, змейка четко нацелилась на сосок, это значит — ща будет жалить!

Массимо Станционе. "Смерть Клеопатры", 1630-е



В общем, тема умирающей Клеопатры была дико, невероятно популярна в европейском искусстве. Египетских цариц в подобном виде было написано, конечно, поменьше, чем обнаженных "Венер", но все равно — очень и очень много.

Подсказка для запоминания: если на картине, судя по отсутствию одёжи, явная венера, но с лицом "как же мне фигово", и с маленькой змейкой, то это все-таки Клеопатра. Как бы не та информация, которая наверняка вам пригодится в жизни, но вдруг.

А. Джентилески. "Умирающая Клеопатра". 1613



А что дальше-то было? Октавиан расстроился, что ему не досталось "дрессированного слона". И вместо живой Клеопатры в триумфальном шествии повезли ее статую, со змеями в руках. Надеюсь, что все-таки прикрыли ее каким-нибудь пурпуром, а не на рубенсовский манер фривольной изваяли.

Еще расстроенный Октавиан убил того самого сына Клеопатры и Цезаря. (Ну, он его просто давно раздражал). Заодно он убил старшего сына Антония от римской жены Фульвии, просто так. Общих детей Антония и Клеопатры пощадили, их увезли в Рим, провели все-таки в шествии — а потом их усыновила, вырастила вместе со своими детьми и вывела в люди другая брошенная жена Антония, Октавия Младшая (кстати, родная сестра Октавиана Августа). Хорошая была женщина, очень приличная, благородный человек. Но картин про нее не пишут и кино не снимают, кому это интересно? А вот грудь Клеопатры — это даааа, высокое, высокое искусство…

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Полный список выпусков из цикла "Смерть топлесс" лежит тут.

Также напоминаю любителям моего несравненного юмора и неповторимого стиля, что у меня есть целая такая книга, называемая "Омерзительное искусство". Там, правда, только про греков. Купить ее можно в бумаге, в цифровом виде и как аудиоверсия.

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