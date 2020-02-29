Мнение: Короновирус и начало ПОПС

29.02.2020, 11:37, Разное

Мне повезло вовремя продать свои акции «Газпром нефти», рынки уже лихорадит. Продавал я акции месяц назад по 463, а в пятницу они стоили всего лишь 395, на 15% меньше. Причина очевидна — короновирус вышел за пределы Китая и готовится принять масштаб настоящей пандемии. Медицинские меры, — карантины, перекрытия дорог, остановка бизнеса, — уже сказываются на самочувствии мировой экономики.

Вокруг нас снаряды тоже рвутся всё ближе. Позавчера эстонцы возили петербуржцев на короновирусном автобусе:

https://www.fontanka.ru/2020/02/27/68988604/

В соседней Белоруссии нашли инфекцию у иранского студента:

https://lenta.ru/news/2020/02/28/belor/

В некоторых странах Европы, куда россияне ездят как в булочную, уже объявлена официальная эпидемия. 10 случаев в Германии, 650 в Италии:

https://lenta.ru/news/2020/02/27/die_epidemie/

https://ria.ru/20200227/1565299128.html

Если смотреть только на цифры, зараза проигрывает: в феврале количество вновь заболевших неуклонно снижалось и было почти каждый день значительно меньше числа выздоровевших. За вчера, к примеру, заболели 1,5 тысячи человек и были выписаны 3,5 тысячи:

https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

К сожалению, прижечь очаги эпидемии удалось пока что только в Китае, а в других странах болезнь, напротив, начинает набирать обороты.

С медицинской точки зрения короновирус не выглядит чем-то страшным: просто ещё одна, мало чем выделяющаяся на фоне других, инфекция. Высокая смертность наблюдается только в тех возрастных группах, в которых болеть в принципе опасно, даже самой обыкновенной простудой.

Учёные медики тоже не сидят, сложа руки: во всех странах мира вовсю ищут средство от новой болезни. «Сбербанк» выделяет грант научным институтам на разработку вакцины от короновируса:

https://ria.ru/20200227/1565294161.html

Также «Сбербанк» разрабатывает технологию по распознаванию людей в масках. Она здорово пригодится для отслеживания контактов разносчиков инфекции:

https://lenta.ru/news/2020/02/27/gref_borba/

Глядя на опыт Уханя, можно предположить, что развитые страны сумеют свести эпидемию к минимуму, а неразвитые страны её просто не заметят, так как там полно куда более опасных инфекций, нежели умеренно неприятный короновирус.

Если вы играли в Plague Inc (которую Китай из-за короновируса сейчас запретил), вы знаете, что для опустошения планеты вирус должен иметь сверхдлинный инкубационный период и высокую летальность. Короновирус, к счастью, не может похвастаться ни тем, ни другим:

https://store.steampowered.com/app/246620/Plague_Inc_Evolved/

Проблемы могут накрыть нас с другой, немедицинской стороны. Мировая экономика похожа в последние годы на того самого пожилого и обременённого кучей болезней пациента, для которого короновирус является смертельной угрозой.

Напомню, в 2008 году западные политики решили не проводить плановый кризис, но залить мировую экономику деньгами. Это привело к 12 годам плавной деградации финансовой системы, поэтому сейчас экономики США и Евросоюза столь слабы, столь перекредитованы, что даже небольшая волна может пустить эти титаники ко дну. Китай чувствует себя немного лучше, так как китайские политики не боятся принимать тяжёлые решения, банкротя разорившиеся компании. Тем не менее хватает серьёзнейших проблем и у Китая. Если в полномасштабный кризис сорвутся главные его торговые партнёры, удержаться на краю пропасти Китай сможет навряд ли.

Похоже, сейчас планета входит в давно ожидаемую полосу полноценного ПОПС, политики отрицательных процентных ставок. Эксперты предполагают, что в период ПОПС в мировую экономику впрыснут огромное количество денег: и прямо разбрасывая их «с вертолёта», и понизив ставки до уровня в минус 3 или даже в минус 5 процентов. ПОПС ненадолго отсрочит кризис, а через несколько лет севшие на это «лекарство» страны перейдут в фазу очищающей гиперинфляции.

Вот, пожалуйста, начало предполагаемого апокалипсиса. Гонконг выплатит всем гражданам по 80 тысяч рублей, чтобы стимулировать потребление в период короновирусного кризиса. Также власти сократят налоги и простят один месяц аренды малоимущим:

https://www.rbc.ru/society/26/02/2020/5e5679389a79472c7e8b5244

Всего Гонконг собирается раскидать с вертолёта около 1 триллиона рублей. Значительная сумма для района с населением в 7,5 млн человек.

Как показывает опыт, подобные меры действительно могут отсрочить кризис: подобно тому, как инъекция сильного стимулятора может поднять на ноги даже очень больного человека. Само собой, эффект от укола будет недолгим — очень скоро Гонконгу придётся или ставить себе новую дозу, или падать на пол, чтобы лежать там и страдать.

Сейчас я вижу три сценария событий.

Сценарий первый — биржи потрясутся и успокоятся сами собой, после чего вернутся к привычной уже фазе «бесконечного ужаса», при которой неизбежная развязка должна наступить с недели на неделю, но всё никак не наступает и не наступает.

Сценарий второй — кризис зальют деньгами. Деньги с вертолётов вслед за Гонконгом начнут раскидывать США, Евросоюз, Китай и другие крупные экономики. Если вам доводилось принимать стимуляторы, вы знаете, что будет дальше — какое-то время будет хорошо, потом будет плохо.

Сценарий третий — кризис будет развиваться так быстро, что включить ПОПС просто не успеют. Биржи рухнут, мировая экономика встанет, цены на сырьё хлопнутся вниз. Доллар ненадолго укрепится, прокатится сминающим катком по всему американскому бизнесу, а потом всё равно сгорит во всепожирающем пламени гиперифляции, — как и во втором сценарии. Этот сценарий предполагает, что планы «Сделать Америку великой снова» придётся отложить на 20-30 лет, так что Дональд Трамп, полагаю, постарается такой вариант развития событий не допустить.

На этом скорбном фоне Россия выглядит настоящей тихой гаванью, спокойной и надёжной. У нас нет ни нулевых ставок, ни неподъёмных долгов, ни каких бы то ни было других критичных проблем в экономике. Мы хорошо защищены, и, как ни забавно, самой большой опасностью для нас может стать резкий приток денег из гибнущих экономик США и Евросоюза.

Коллеги, пристёгивайтесь и покрепче затягивайте ремни. 2020 год обещает быть интересным.