Личное: Инстасамка-провизор: три трупа

29.02.2020, 11:35, Разное

В Эскортограме — все блогеры. Прядильщицы, вязальщици, стюрадессы и, конечно, провизоры. Нет, ну а что? Купишь себе миллион ботов в подписчики и готово — я не просто районная пися-дура, а инста-дива.

Екатерина Диденко — как раз из числа таких инстасамок.



Прощай, муженёк! Фото: Соцсети

Катя говорит, что разбирается в химических препаратах, лекарствах, потому что видела вывеску Аптека на углу дома, в котором живёт. Теперь же она даёт всем советы, что нужно вам набодяжить, чтобы стать красивой, умной, и надеется заработать на этом денег.

Чем всё дело закончилось? Тремя трупами, в числе которых и муж Диденко: отёк лёгких, быстрая, но мучительная смерть.

Как произошла трагедия? Блогерка праздновала свой день рождения в сауне, кто-то кинул сухой лёд в бассейн, куда сразу бросились купаться три пацана.

Сухой лёд с водой, по законам химии, дал реакцию. Провизор ведь этого никак не знала. Пацанов успели доставить в больницу, но было поздно.

Видео: Соцсети

Инстасамка Диденко вела прямой репортаж из-под двери реанимации. Ну, как настоящий корреспондент Мурзилка, желающий хайпануть на теме смерти:

Видео: Соцсети

Я не знаю, я не знаю, повторяет провизорка. Зато я знаю — это ж сколько тупых влагалищ у нас! Масочку на мятую морду Катя наложить не забыла, пока муж умирает в реанимации — нет, ну а как же, прямой эфир ведь с места события!

Вот ведь мерзость какая.