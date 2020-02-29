В Украине запустили онлайн-сервис «Дія.Бізнес»

29.02.2020, 11:34, Новости дня

В Украине в тестовом режиме запустили национальную онлайн-платформу для предпринимателей «Дія.Бізнес». Об этом 28 февраля сообщается на Facebook-странице «Дія».

Сейчас  на платформе доступны следующие функции:

каталог бизнес-идей с удобными шаблонами;
перечень всех необходимых юридических документов для открытия бизнеса;
онлайн-сервисы и программы поддержки для предпринимателей на одной странице;
справочник предпринимателя – на основе материалов профильных государственных органов и ведущих компаний Украины;
кейсы конкретных проблем, вопросов и запросов.

«Пока платформа работает в тестовом режиме. Уже весной заработает новый блок – консалтинг-зона для предпринимателей. Каждый предприниматель сможет получить онлайн-консультацию со специалистами с помощью видеосвязи. Консультироваться можно на темы систематизации бизнес-процессов, финансового управления, взаимодействия с государством, психологии бизнеса, HR, маркетинга и продаж», – говорится в сообщении.

Створили зручний і корисний сервіс для малого і середнього бізнесу — Національну онлайн-платформу для підприємців Дія.Бізнес 👉 https://business.diia.gov.uaЩо вже доступно на порталі?➖ Каталог бізнес-ідей зі зручними шаблонами➖ Перелік усіх необхідних юридичних документів для відкриття бізнесу ➖ Онлайн-сервіси та програми підтримки для підприємців на одній сторінці➖ Довідник підприємця — на основі матеріалів профільних державних органів та провідних компаній України➖ Кейси конкретних проблем, питань та запитівПоки платформа працює у тестовому режимі. Вже навесні запрацює новий блок — консалтинг-зона для підприємців. Кожен підприємець зможе отримати онлайн-консультацію із фахівцями за допомогою відеозв'язку. Консультуватися можна на теми систематизації бізнес-процесів, фінансового управління, взаємодії з державою, психології бізнесу, HR, маркетингу та продажів. 📲 Окрім онлайн-складової, ми плануємо відкрити центри підтримки та хаби для підприємців у різних містах України — консалтингові зони для малого та середнього бізнесу (МСБ). У консалтингових зонах підприємцям нададуть консультації, вони зможуть представити свій продукт іншим підприємцям, пройти освітні програми та отримати додаткові послуги. Відкриття першої консалтинг-зони для підприємців заплановано на квітень-травень 2020 року в Харкові.Онлайн-платформу втілено за підтримки компанії Mastercard.Дій! Бізнес сам себе не збудує.

Posted by Дія on Reede, 28. veebruar 2020

6 февраля запустилось мобильное приложение «Дія». С помощью этой программы украинцы смогут хранить личные документы в электронном виде и в будущем получить доступ ко всем государственным онлайн-сервисам. За два дня «Дію» скачали почти 800 тыс. раз, приложение возглавило рейтинг бесплатных приложений App Store. 

На начальном этапе в приложении доступны водительские права и свидетельство о регистрации транспортного средства (из-за ажиотажа в первые сутки приложение и кабинет водителя на сайте Главного сервисного центра МВД работали с перебоями). Впоследствии появится возможность добавить внутренний и заграничный паспорта, ID-карту, а также цифровые версии студенческого и ученического билетов.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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