В суде опровергли заявление «1+1» о признании незаконным обыска у журналиста Данько

29.02.2020, 11:34, Новости дня

Шевченковский районный суд города Киева не признавал обыск у журналиста «1+1» Дениса Данько незаконным. Об этом говорится в заявлении суда, опубликованном 28 февраля.

В суде отметили, что 27 февраля судья рассмотрел жалобу адвоката Данько Сергея Здоровца касательно бездействия следователей Службы безопасности Украины, которая заключалась в невозвращении временно изъятого имущества.

По результатам рассмотрения жалобы, судья принял решение ее удовлетворить и обязать следователей СБУ вернуть Данько или его представителю имущество, изъятое во время проведения обыска 5 февраля.

«Отдельно обращаем внимание, что следственным судьям не предоставлялась оценка законности проведения следователями указанного обыска», – говорится в сообщении.

15–16 января YouTube-канал «Как обмануть президента» обнародовал аудиозаписи разговоров, которые якобы состоялись между премьер-министром Алексеем Гончаруком, министром финансов Оксаной Маркаровой, главой Национального банка Украины Яковом Смолием и его заместителем Екатериной Рожковой. Человек с голосом, похожим на голос Гончарука, на записях признал, что он «полный профан в экономике», а у президента Владимира Зеленского «очень примитивное понимание экономических процессов».

Президент Украины 17 января поручил правоохранителям за две недели выяснить, кто причастен к появлению «пленок Гончарука». В тот же день канал «Как обмануть президента» в YouTube был удален вместе со всеми видео. Гончарук называл происходящее угрозой национальной безопасности.

5 февраля прошли обыски в здании телеканала «1+1». В СБУ отметили, что они не имеют отношения к деятельности канала. Следственные мероприятия проводили на рабочих местах журналистов программы «Гроші», а также по месту их жительства.

Данько рассказывал, что, по версии следователей, он записывал звук, к записи также причастны журналист Евгений Куксин и бывший сотрудник «1+1» Александр Низовцев. Обыск Данько называл показухой.

27 февраля холдинг «1+1 медиа» заявил, что Шевченковский райсуд признал незаконным обыск, который сотрудники СБУ проводили у Данько.