ВОЗ: медицинские маски могут быть опасны

29.02.2020, 11:31, Новости дня

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Тарик Язаревич предупредил об опасности, которую может представлять неправильное использование медицинский масок. ВОЗ настаивает, что человек должен изучить правила ношения и утилизации таких масок.

По словам Язаревича, медицинские маски должны носить уже заболевшие люди и медицинские работники, которые оказывают им помощь. Положительный эффект от маски в попытке защититься от инфекции для здорового человека не доказан, пишет РИА Новости.

ВОЗ предостерегает людей от ложного чувства безопасности при ношении маски. Эксперты советуют не забывать о дезинфекции рук и лица. ВОЗ также категорически не рекомендует использовать тканевые маски из хлопка или марли.

Вспышка нового коронавируса COVID-19 началась в конце прошлого года в китайском Ухане. В настоящее время заражены более 85 тысяч человек по всему миру. Несколько тысяч больных скончались, десятки тысяч — выздоровели.



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