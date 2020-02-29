Путин поздравил первого российского яхтсмена, взявшего «золото» на ЧМ

29.02.2020, 11:31, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин поздравил победителя чемпионата мира по парусному спорту Даниила Крутских, сообщается на сайте Кремля.

Соревнования лучших яхтсменов мира проходили в австралийском Мельбурне с 6 по 19 февраля. Российские спортсмены Сергей Комиссаров, Максим Николаев и Даниил Крутских боролись с лучшими яхтсменами мира за право отправиться на Олимпийские игры в Токио. Даниил Крутских принес РФ первое в истории страны золото чемпионата мира по парусному спорту в классе "Лазер-радиал", победив на соревнованиях. Ранее лучшим достижением россиян на чемпионатах мира в данной дисциплине было серебро Андрея Кирилюка на мировом первенстве в 1996 году.

Президент, поздравляя Крутских, отметил, что завоеванное им золото "имеет особую ценность" так как стало первым в классе "Лазер-радиал" за всю историю выступлений национальной сборной.

Путин также выразил глубокую признательность тренерам и наставникам спортсмена.



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