Появились кадры с места страшного ДТП с автобусом, перевозившим детскую команду

29.02.2020, 11:31, Новости дня

В Сети опубликованы кадры, запечатлевшие последствия аварии с участием автобуса, в котором находилась детская футбольная команда. Утром в субботу, 29 февраля, транспортное средство вылетело в кювет на трассе в Ульяновской области.

Как сообщалось ранее, в салоне автобуса находились 26 детей в возрасте от 7 до 14 лет, и три тренера. Все они входили в состав детской футбольной команды "Нефтяник" из Новоспасского района.

В результате инцидента пострадали 10 человек, такие данные приводит ТАСС, со ссылкой на пресс-службу регионального правительства. Три ребенка были госпитализированы, один из них находится в тяжелом состоянии.

Еще семь травмированных, в том числе – шесть детей и один взрослый, получили необходимую медицинскую помощь на месте ДТП.

В настоящее время изучаются все обстоятельства инцидента, сотрудники регионального управления СК РФ уже начали проверку по факту ЧП.