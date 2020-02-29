Коронавирус не помеха: в «Формуле-1» не станут отменять три стартовых этапа

29.02.2020, 11:31, Новости дня

Эпидемия коронавируса не станет причиной отмены этапов чемпионата мира в классе гонок "Формула-1" в Австралии, Бахрейне и Вьетнаме. Об этом дала понять компания Liberty Media – обладатель прав на турнир.

"Гран-при Австралии, Бахрейна и Вьетнама состоятся по запланированному графику, эти гонки не будут перенесены. Приехавших из Италии будет встречать специальная команда, которая сопроводит их в зал для проверки врачами на наличие коронавируса в течение трех часов, — говорится в заявлении компании, которое приводит Daily Mail. – Сезон будет продолжаться согласно календарю. Исключение – перенесенный этап в Китае".

Напомним, что новый сезон "Формулы-1" стартует этапом в Австралии 13 марта. Ранее проведение Гран-при Вьетнама ставилось под сомнение, а этап в Поднебесной и вовсе перенесли на неопределенный срок.



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