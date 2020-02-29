ВОЗ: Медицинские маски надо носить только уже заболевшим или врачам. Здоровым людям они могут навредить

29.02.2020, 11:10, Новости дня

Медицинские маски необходимо носить только уже заболевшим людям и врачам, а здоровым людям они могут даже навредить. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Всемирной организации здравоохранения Тарика Язаревича.

«ВОЗ рекомендует использование масок для людей с дыхательными симптомами, к примеру, кашлем и затрудненным дыханием, а также тем, кому нужна помощь врача. Людям, которые предоставляют помощь тем, у кого выявлены дыхательные симптомы заболевания. А также медицинским работникам, когда они входят в палату к пациентам, или проводят лечение тех, у кого выявлены дыхательные симптомы», — говорится в заявлении.

Представитель ВОЗ подчеркнул, что польза от ношения маски здоровым людьми в попытке не подхватить инфекцию ничем не доказана. Кроме того, по мнению экспертов организации, ношение масок может создать у людей ложное ощущение безопасности, из-за которого они могут игнорировать другие меры предосторожности — например, регулярную дезинфекцию рук.

Одно ношение маски не защитит от нового коронавируса, подчеркивают в ВОЗ. Организация также категорически не рекомендует использовать тканевые маски из хлопка или марли.

Ранее The Insider уже публиковал мнение пульмонолога Василия Штабницкого, который тоже считает, что ношение маски не является надежным способом профилактики заражения коронавирусом.