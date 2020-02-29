Медики рассказали, работает ли «правило 5 секунд» для упавшей пищи

29.02.2020, 11:07, Разное

Некоторые люди являются приверженцами правила 5 секунд, согласно которому за это время можно быстро поднять упавшую на пол пищу без каких-либо опасений – бактерии попросту не успеют накопиться. Впрочем, зарубежные исследователи не согласны с этим тезисом: оказывается, пища практически моментально начинает собирать бактери
По словам врача Арефа Кассообхоя, на поверхности продуктов сразу же аккумулируются различные микроорганизмы. В рамках эксперимента, исследователи специально роняли большое количество продуктов на разных участках пола. В итоге, вышеназванное правило не подействовало ни разу, хотя для разных продуктов степень бактериального загрязнения не была одинаковой. Максимальное число микроорганизмов собирала влажная еда вроде арбузов, а меньше всего – суха (шоколад или орехи).

Таким образом, даже если быстро поднять упавшую пищу с пола, есть её все равно не рекомендуется. Человек рискует вместе с едой проглотить такие опасные бактерии, как кишечная палочка или сальмонелла. Подобные микроорганизмы в некоторых случаях и вовсе являются смертельными, подытожили специалисты.



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