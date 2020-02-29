Екатерина Гордон заявила, что Айза Анохина употребляла наркотики при сыне

29.02.2020, 11:07, Разное

Екатерина Гордон раскрыла некоторые подробности жизни бывшей возлюбленной рэпера Гуфа Айзы Анохиной. Она вспомнила, как однажды та захотела покурить при маленьком сыне.

Как призналась юрист, Айзу Анохину она знала пару недель. Ее пугал тот факт, что девушка «забивала косяк», когда рядом стоял сын Сэм. Первоначально правозащитница пробовала поучать экс-подругу музыканта, но потом прекратила это. Возмутилась Гордон тем, что бывшая подопечная заявила, что у Екатерины нет юридического образования, на это она пообещала принести показать диплом о получении соответственной специализации, в ответ попросив принести тест на наркозависимость.

Екатерина Гордон считается одним из наиболее востребованных адвокатов России. По профессии она трудится последние шесть лет, основав фирму «Гордон и сыновья». Услугами блондинки пользуются многие знаменитости, а в суде она часто встречается с бывшим супругом Сергеем Жориным. Недавно произошел конфликт юриста с Иосифом Пригожиным и Валерией. Правозащитник раскритиковала инициативу певицы создать новую партию, что не понравилось продюсеру.