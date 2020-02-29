СБР обвинил Международный союз биатлонистов в “желании повлиять на соревнования” после обысков у Логинова

29.02.2020, 11:06, Разное

Союз биатлонистов РФ (СБР) открыто обвинил Международный союз биатлонистов в желании “повлиять на исход соревнований”. Причиной обращения стали обыски, которые проходили в канун соревнований в гостиничном номере россиянина Александра Логинова в Антхольце, Италия.
“В бездействии IBU просматривается желание поставить членов команд в неравные условия, повлиять на соревнования”, — заявили члены СБР в открытом письме.

Кроме этого, СБР просит дать официальные разъяснения. Члены союза считают, что ситуацию, которая сложилась вокруг сборной РФ, не пытались ни смягчить, ни понять — как со стороны организаторов, так и с позиции IBU.

Утром 22 февраля без предупреждения обыски прошли в номере россиянина Александра Логинова. Причиной проверки позже назвали информацию, что тренер биатлониста Александр Касперович использовал аккредитацию, которую получили украинцы. Тогда же Логинов принимал участие в эстафете, в результате которой РФ не заняла главные места. Днем позже россиянин снялся с соревнований.



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