Юбилейный Женевский автосалон отменили из-за коронавируса

29.02.2020, 10:58, Новости дня

Женевский международный автосалон 2020 года отменили по распоряжению властей Швейцарии из-за вспышки коронавируса.

«90-й Женевский международный салон, который должен был пройти с 5 по 15 марта, окончательно отмен. Это решение Федерального совета от 28 февраля», – сообщили организаторы мероприятия, передает ТАСС.

До этого правительство Швейцарии ввело запрет на массовые мероприятия с количеством участников более 1000 человек.

Ранее вице-президент УЕФА Мишель Ува заявил, что чемпионат Европы по футболу 2020 года, назначенный на июнь-июль, может быть отменен или перенесен из-за коронавируса. В свою очередь, член Международного олимпийского комитета Дик Паунд не исключил отмены Олимпийских игр, намеченных на июль-август в Токио. По его словам, у спортивного сообщества есть три месяца на решение этого вопроса.



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