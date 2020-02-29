НАТО пообещало Турции поддержку

29.02.2020, 10:58, Новости дня

Североатлантический альянс продолжит оказывать поддержку Турции, в том числе в сфере противовоздушной обороны, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«НАТО продолжит поддерживать Турцию, в том числе в сфере противовоздушной обороны», – передает ТАСС слова Столтенберга, прозвучавшие по итогам экстренного заседания Североатлантического совета на уровне послов, созванного по запросу Турции по Идлибу.

Столтенберг также выразил Турции глубокие соболезнования в связи с гибелью солдат в Идлибе и призвал к деэскалации и прекращению огня.

Напомним, накануне сирийские войска обстреляли в Идлибской зоне находившихся вместе с террористами турецких военных, которых там не должно было быть. В результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибли свыше 30 турецких военных. Турция ответила ударами по территории Сирии.

В пятницу РФ выразила соболезнования Турции в связи с гибелью военнослужащих этой страны в Идлибе. Кроме того, состоялся телефонный разговор президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Лидеры договорились провести встречу в скором времени.



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