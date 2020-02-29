Facebook и Twitter оценили подозрения в адрес РФ о фейках про коронавирус

29.02.2020, 10:58, Новости дня

Представители американских компаний Facebook и Twitter усомнились в достоверности сообщений о том, что РФ якобы распространяет в соцсетях фейковую информацию о коронавирусе.

Глава отдела по сохранению целостности платформы Twitter Йоэль Рот заявил, что расследование экспертов компании не подтвердило утверждение, что в соцсети якобы существует множество связанных с Россией аккаунтов, которые ведут координированную кампанию по дезинформации о коронавирусе, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание издание PCMag.

Глава службы кибербезопасности в Facebook Натаниэль Гляйхер заявил, что компания запросила у госдепартамента США «какие-либо доказательства, которые у них есть в подтверждение этого, и пока мы ничего не получили».

Ранее СМИ сообщили, что в госдепе США подозревают Россию в ведении координированной кампании по дезинформации, в рамках которой продвигается версия, что ответственность за распространение нового коронавируса несет американская сторона.

В МИД РФ назвали «вбросом» заявления о «российской» дезинформации о коронавирусе.



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