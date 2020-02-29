Число погибших на празднике популярной блогерши в Москве возросло до трех человек

29.02.2020, 10:58, Новости дня

Умер еще один пострадавший при ЧП в банном комплексе «Девятый вал», где популярная блогерша Екатерина Диденко праздновала день рождения, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

Иванова сообщила, что «несколько участников мероприятия госпитализированы, один из них, несмотря на оказанную помощь медицинскую, скончался», передает РИА «Новости».

В рамках расследования уголовного дела допрошены сотрудники банного комплекса.

Источник в экстренных службах сообщил, что «в реанимации умер Валентин Диденко – муж девушки, которая отмечала день рождения», передает ТАСС.

Кроме того, в больнице еще остаются четверо пострадавших.

В пятницу вечером популярная в соцсети Instagram блогерша Екатерина Диденко отмечала день рождения. По предварительным данным, на празднике один из гостей бросил в бассейн почти 30 кг сухого льда. В результате семь человек получили химические ожоги и отравление, двое умерли на месте.

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Публикация от Я Катя, аптечный РЕВИЗОРРО (@didenko.katerina) 28 Фев 2020 в 7:54 PST

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя столичного главка СК взять на контроль расследование происшествия. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Всего, по данным СК, на вечеринке было 18 человек.

Диденко специализируется на аптечных препаратах, она провизор и называет себя «аптечным ревизорро». На ее блог подписаны более 1 млн человек.

Брикеты с сухим льдом нельзя брать голыми руками, так как экстремально низкая температура может вызвать сильный ожог. Ожог сравним с соприкосновением с огнем или раскаленным металлом. Кроме того, от сухого льда необходимо беречь мебель – она может треснуть. Остатки сухого льда не следует выбрасывать в унитаз или в раковину.