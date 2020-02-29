Прототип межпланетного корабля Илона Маска лопнул при испытаниях

29.02.2020, 10:58, Новости дня

Во время испытаний в Техасе, недалеко от деревни Бока-Чика, прототип космического корабля Starship для межпланетных полетов разработки компании SpaceX Илона Маска лопнул.

В Сети появилось видео, согласно которому 28 февраля в 22.00 по местному времени (29 февраля в 07.00 мск) прототип Starship SN1 разорвался на части.

RIP Starship SN1 @SpacePadreIsle https://t.co/q7uE0inhf8
and @LabPadre clips:https://t.co/ZVovRMHcw2 pic.twitter.com/lASfiOTJNs

— Chris B — NSF (@NASASpaceflight) February 29, 2020

В ходе испытаний выполнялся наддув прототипа жидким азотом, в результате чего Starship SN1 лопнул в нижней части, а его остатки взлетели на высоту 10-20 метров и упали, передает РИА «Новости».

В ноябре в ходе испытаний прототип корабля Маска взорвался.

Многоразовый корабль Starship предназначен для полетов на Луну, Марс и других межпланетных миссий. Он будет также выполнять роль второй ступени сверхтяжелой ракеты-носителя BFR (Big Falcon Rocket), над которой работает SpaceX.



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