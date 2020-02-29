Украина решила отказаться от празднования Дня Победы

29.02.2020, 10:51, Новости дня

Об этом сообщил министр иностранных дел страны Вадим Пристайко.

По его словам, позиция Киева остаётся неизменной, поэтому праздновать 9 мая Украина не собирается.

«Мы, как и весь европейский континент, через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить. Мы считаем, что именно в эту сторону и должно идти празднование», — пояснил Пристайко.

На данный момент на Украине 8 мая отмечается День памяти и примирения, учреждённый в 2015 году.  



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