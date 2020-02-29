Трансляцией гей-порно на здании администрации закончилось празднование Масленицы в Приморье

29.02.2020, 10:51, Новости дня

Скандал произошел в Михайловском районе Приморского края.

Во время празднования Масленицы в Михайловском районе Приморского края 29 февраля произошел громкий скандал. Около 14.00 по местному времени перед гуляющими у здания администрации жителями села Михайловка внезапно предстало совершенно безнравственное и аморальное видео – порнофильм с гомосексуальным уклоном.

Возмутительный гей-ролик с участием двух мужчин транслировался прямо на экран, укрепленный на стене администрации.

Многие собравшиеся встретили неожиданный поворот праздника смехом и криками «Администрация жжет!» Однако для сознания большинства гуляющих непристойное видео оказалось непосильной ношей и шоком.

Пока неизвестно, кто сумел вывести порноролик на экран, в ситуации разбирается полиция. Администрация обещает покарать сотрудников, проявивших халатность.

Связаться с главой администрации Владимиром Архиповым (на фото) журналистам не удается, он не выходит на связь, сообщает PrimaMedia.

Ранее в феврале шуму наделал порнографический клип Rammstein, в котором Тилль Линдеманн предается откровенным утехам с обнаженными россиянками.

Напомним также, что месяц назад в редакции «Блокнота» побывала известная российская порнозвезда Елена Беркова, которая приоткрыла многие тайны своей работы в «кино для взрослых»