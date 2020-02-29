Трансляцией гей-порно на здании администрации закончилось празднование Масленицы в Приморье

29.02.2020, 10:51, Новости дня

Скандал произошел в Михайловском районе Приморского края.

Во время празднования Масленицы в Михайловском районе Приморского края 29 февраля произошел громкий скандал. Около 14.00 по местному времени перед гуляющими у здания администрации жителями села Михайловка внезапно предстало совершенно безнравственное и аморальное видео – порнофильм с гомосексуальным уклоном.

Возмутительный гей-ролик с участием двух мужчин транслировался прямо на экран, укрепленный на стене администрации.

Многие собравшиеся встретили неожиданный поворот праздника смехом и криками «Администрация жжет!» Однако для сознания большинства гуляющих непристойное видео оказалось непосильной ношей и шоком.

Пока неизвестно, кто сумел вывести порноролик на экран, в ситуации разбирается полиция. Администрация обещает покарать сотрудников, проявивших халатность.

Связаться с главой администрации Владимиром Архиповым (на фото) журналистам не удается, он не выходит на связь, сообщает PrimaMedia.

Ранее в феврале шуму наделал порнографический клип Rammstein, в котором Тилль Линдеманн предается откровенным утехам с обнаженными россиянками.

Напомним также, что месяц назад в редакции «Блокнота» побывала известная российская порнозвезда Елена Беркова, которая приоткрыла многие тайны своей работы в «кино для взрослых»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.02 / «Калашников» начал розничную продажу винтовки MR1

06.01 / Рубль подешевел к доллару и евро

22.02 / Кравчук не поверил, что пенсии могут снизиться

27.01 / Стоматолог из Украины задержан за попытку вывезти из РФ почти тысячу зубов

19.01 / Украинский бизнесмен из Австралии: Идея независимого австралийского флота возникла во время Крымской войны. Тогда местные издания освещали то, что называется Russian scare – «российский ужас»

19.02 / Экс-президента Южной Кореи приговорили к 17 годам за коррупцию

26.02 / Россия требует арбитраж в ООН по поводу невыдачи США виз иностранным дипломатам

20.02 / Защита Ассанжа решила получить для него политубежище во Франции

26.02 / Шарапова ушла из тенниса из-за беременности

17.01 / В Крыму проукраинскому активисту Приходько выдвинули новое обвинение – адвокат

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика