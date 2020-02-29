В Калининграде пьяная бабушка несколько раз выронила ребёнка из коляски

29.02.2020, 10:51, Новости дня

Один из увидевших пьяную женщину обратился в полицию.

В Калининграде 26 февраля пьяная пожилая гражданкавезла коляску с ребёнком и несколько раз рухнула на землю вместе с ней. Инцидент произошёл в районе улицы Чекистов, случившееся сняли на видео очевидцы.

Один из них рассказал, что когда коляска упала и ребёнок вывалился, то подошли мужчины, подняли девочку и посадили в коляску. Бабушка же пошла дальше, при этом ребёнок держал в руках пачку ее сигарет.

«На перекрёстке гражданкапопыталась свернуть во двор, но её занесло и она завалилась вместе с коляской. Малышка опять вылетела и ударилась головой о землю», — рассказал свидетель событий.

Сосед бабушки позвал маму девочки, которая выбежала на улицу и набросилась на пенсионерку с криками.

Один из увидевших пьяную женщину обратился в полицию. Сотрудники МВД провели проверку, установив что девочка в коляске не пострадала.

Напомним, что в середине прошлого года в Санкт-Петербурге задержали пьющую женщину, которая била и кусала собственных детей.