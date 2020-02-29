Шафером на свадьбе принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци станет 3-летний сын жениха

29.02.2020, 10:48, Разное

За свои 68 лет на престоле королева Елизавета II повидала многое. А после того, как Меган Маркл и принц Гарри решили отказаться от статуса старших членов королевской семьи (на одном из последних официальных мероприятий внук королевы попросил называть себя просто Гарри), казалось, что удивить Ее Величество уже нечем. Но выбор принцессы Беатрис и ее возлюбленного аристократа и бизнесмена Эдоардо Мапелли Моцци стал неожиданным не только для королевы, но и для всех подданных британской империи. Впервые за всю историю Великобритании в качестве шафера на королевской свадьбе выступит… маленький мальчик.

Эдоардо попросил своего сына Кристофера, которого все знают как Вулфи, оказать ему такую честь во время церемонии бракосочетания с принцессой Беатрис, которая состоится в королевской часовне в Сент-Джеймсском дворце 25 мая. На мальчика, которому всего три года, возложена большая миссия: малыш должен будет вручить обручальные кольца своему отцу перед Ее Величеством и другими членами королевской семьи, а после, на приеме в Букингемском дворце, выступит с речью — как того требуют обязанности шафера.

Беатрис и Эдоардо попросили Вулфи выполнить эту роль, потому что хотят показать, как сильно его любят, —

приводит слова друга пары Daily Mail.

Эдоардо с сыном

Напомним, свадьба принцессы Беатрис и итальянского аристократа и бизнесмена Эдоардо Мапелли Моцци состоится в пятницу, 29 мая. Пара обручилась в Италии в сентябре прошлого года. С тех пор подробностей о грядущем торжестве появилось немного. Известно, что церемония не будет транслироваться по национальному телевидению и не будет иметь обыкновенный для этого события масштаб.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Моцци знакомы с детства, но их романтические отношения завязались лишь после свадьбы принцессы Евгении. В тот момент Моцци был еще помолвлен с архитектором Дарой Хуанг, которая два года назад родила ему сына. По словам отца Дары, его дочь узнала об измене из газет. Это обстоятельство могло бы обернуться настоящим скандалом — известно, что Елизавета не одобряет подобные союзы. Однако Беатрис не входит в первую пятерку наследников престола, а потому не нуждается в официальном разрешении монарха, чтобы выйти замуж за любимого мужчину, пусть и с ребенком от прошлых отношений. Кстати, с сыном Эдоардо — 3-летним Вулфи — принцесса неплохо ладит.