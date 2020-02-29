Комаровский заявил, что вакцина от коронавируса может появиться через год-полтора

29.02.2020, 10:41, Новости дня

Появления первой вакцины от коронавируса нужно ждать от года до полутора лет. Такое мнение в ходе программы «Свобода слова Савика Шустера» на канале «Украина» 28 февраля высказал врач-педиатр Евгений Комаровский.

«По-научному никаких шансов увидеть вакцину раньше чем через год-полтора нет даже и в помине. Можете на это не рассчитывать. Клинические испытания могут проводить. На сегодня огромное количество людей сообщили, что у них готовые препараты, с которыми они готовы идти к людям. Пока будет три фазы клинических испытаний, пока они дойдут до третьей фазы пройдет год, а третья фаза будет длиться минимум полгода. Поэтоvу вакцин много уже есть. Но вакцины, которые дойдут до людей, – это не скоро», – отметил Комаровский.

Он подчеркнул, что уже подтвержденные случаи повторного инфицирования означают, что вирус активно меняется и приспосабливается к жизни среди людей.

«Поэтому то, что мы имеем в качестве образца сейчас, совсем не значит, что оно будет работать», – добавил врач.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV).

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию.

По состоянию на начало суток 28 февраля Китае от коронавирусной инфекции умерли уже 2835 человек, зарегистрировано 79 251 подтвержденных случаев коронавируса, 39 002 человек вылечились и были выписаны. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая зарегистрировано 4691 случаев заболевания в 51 стране. 67 человек умерли, только за последние сутки жертвами коронавируса стали 10 человек.

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус диагностирован у четырех украинцев на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится у берегов Японии. Одну из них уже выписали из больницы. Кроме того, вирусом заразилась украинка, которая работает в Италии.