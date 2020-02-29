Столкновения на рынке «Барабашово» в Харькове. 56 участникам сообщили о подозрении

29.02.2020, 10:41, Новости дня

Харьковские правоохранители объявили о подозрении 56-ти участникам массовых столкновений на рынке «Барабашово». Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

В прокуратуре отметили, что по факту столкновений были задержаны 55 человек. У задержанных изъяли семь травматических пистолетов и патроны к ним, резиновые дубинки, более 50 слезоточивым и газовых баллончиков, пиротехнику и автомобиль. Всем задержанным сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 294 УК Украины (массовые беспорядки), в Киевский районный суд внесено ходатайство об избрании указанным лицам мер.

28 февраля еще одному участнику массовых беспорядков было сообщено о подозрении в правонарушении по той же статье.

«Также установлены другие лица, участвовавшие в схватке. Сейчас выясняется их местонахождение для проведения с ними соответствующих следственных и процессуальных действий», – говорится в сообщении.

На крупнейшем в Украине рынке «Барабашово» в Харькове 27 февраля произошли массовые столкновения, в которых участвовали представители охранной фирмы. Они пытались демонтировать арку на въезде в рынок.

Предприниматели рынка обвинили харьковского мера Геннадия Кернеса в том, что он прислал на «Барабашово» «титушек» с пистолетами, прутьями и гранатами, в результате чего пострадали люди».

28 февраля предприниматели «Барабашово» потребовали расследования столкновений на территории ТЦ и уголовной ответственности для харьковского городского головы Геннадия Кернеса и активных участников инцидента.