Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Монако

29.02.2020, 10:40, Новости дня

В Монако зафиксирован первый случай заражения новым китайским коронавирусом. Об этом 28 февраля сообщили в правительстве страны.

Пациента, чья проба на коронавирус показала положительный результат, вначале изолировали в больничном центре принцессы Грейс, а потом перевезли в отделение инфекционных болезней в университетскую больницу Ниццы.

Состояние здоровья инфицированного не вызывает беспокойства, говорится в сообщении.

В конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) с населением 11 млн человек впервые подтвердили новый тип коронавируса SARS-CoV-2, вызывающий атипичную пневмонию (изначально вирус получил название 2019-nCoV). 

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса медицинской чрезвычайной ситуацией, имеющей международное значение. 24 февраля в организации не исключили, что вирус может вызвать пандемию. 

По состоянию на начало суток 28 февраля в Китае от коронавирусной инфекции умерло уже 2835 человек, зарегистрировали 79 251 подтвержденный случай коронавируса, 39 002 человека вылечились и были выписаны. По данным Всемирной организации здравоохранения, за пределами Китая зарегистрировали 4691 случай заболевания в 51 стране. 67 человек умерли, только за последние сутки жертвами коронавируса стали 10 человек.

На территории Украины заболевших нет. Коронавирус диагностирован у четырех украинцев на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находится у берегов Японии. Одну из них уже выписали из больницы. Кроме того, вирусом заразилась украинка, которая работает в Италии.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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