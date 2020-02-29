Пожарные справились с огнем на на овощебазе в Подмосковье

29.02.2020, 10:40, Новости дня

Крупный пожар вспыхнул в субботу рано утром в подмосковном Наро-Фоминском районе. Загорелась овощебаза возле Киевского шоссе, пламя стало быстро распространяться. Сначала сообщалось о пяти тысячах квадратных метров в огне, но вскоре эта площадь превысила 7 тысяч. Внутри склада наблюдалось сильное задымление.

К этому часу открытое горение ликвидировали. Сведений о погибших и пострадавших нет. Сейчас более восьмидесяти человек проливают сгоревшие конструкции. Пожару был присвоен второй номер сложности, передает телеканал "Россия 24".