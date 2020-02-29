Изменения в законодательство о валютном регулировании одобрены правительством РФ

29.02.2020, 10:40, Новости дня

Правительством РФ одобрены изменения в законодательство о валютном регулировании, сообщается на сайте кабинета министров.

После утверждения изменений снизится административная нагрузка на российских экспортеров, говорится в сообщении. Также расширится доступ к экспортному страхованию, упростятся механизмы формирования документов учета и отчетности по валютным операциям

В числе прочего законопроектом предлагается включить в перечень документов, которые могут быть представлены резидентами-экспортерами в обоснование недополученной валютной выручки, документы, касающиеся фиксации порчи товара и урегулирования его оплаты.

Законопроектом также предлагается наделить Центробанк полномочиями по формированию списка страховщиков, которые не могут страховать риски неисполнения нерезидентами обязательств по контрактам, а также установить основания для включения страховых организаций в этот список и исключения из него. Эти поправки также одобрены кабмином и в ближайшее время будут вынесены на утверждение в Госдуму.

Ранее для российских экспортеров были упрощены требования по предоставлению документации при проведении валютных операций.