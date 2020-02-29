Автоновости: Maserati тестирует суперкар MC20 в Италии

29.02.2020, 10:31, Новости дня

В Сети продемонстрировали шпионские кадры новой не анонсированной модели спорткара Maserati MC20, который обнаружили в Италии.

Очевидцы сообщили, что выявленная модификация имеет достаточно плотный защитный камуфляж, однако можно увидеть увеличенные размеры и необычную форму кузова. Однако специалисты прогнозируют, что новинка окажется достаточно стильной и продвинутой по внешности.

Прогнозируется, что официальная премьера пройдет уже в мае. Выявленный экземпляр спорткара Maserati MC20 заметили в городе Модена. Предполагается, что в последующем серийном исполнении автомобиль получил гибридную или электрическую версию. Остальные подробности о данном автомобиле пока удерживаются в тайне.



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