Новый кроссовер Geely Atlas Pro пользуется ажиотажным спросом

29.02.2020, 10:30, Новости дня

Новый кроссовер Geely Atlas Pro снова демонстрирует повышенный спрос на рынке всего за 4 месяца нахождения в свободной продаже.

За первый месяц объем продаж составил порядка 24 тысяч экземпляров, за счет чего удалось опередить ближайших конкурентов. Вместе с тем для российского рынка пока доступна лишь более упрощенная модификация Atlas. Новинка имеет уникальную форму решетки радиатора, улучшенные бампера, а также модернизированные зеркала.

В салоне применили стильную приборную панель, обновленный руль, а также расширенный мультимедийный комплекс. Под капотом автомобиля установлен 1,8-литровый бензиновый мотор на 184 л.с. В базовой версии кроссовер Atlas Pro оснащается 1,5-литровой установкой на 177 л.с. мощности.



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