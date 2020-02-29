Власти Петербурга предупредили школьников о недопустимости участия в акциях памяти Немцова

29.02.2020, 10:15, Новости дня

Комитет по образованию Петербурга распорядился, чтобы учителя школ провели «профилактическую работу» со школьниками «по недопущению участия в несанкционированных мероприятиях» 29 февраля. Об этом сообщает «Новая газета».

Указ с этим поручением и пометкой «Срочно!», подписанный и.о. зампредседателем комитета Еленой Спасской, разослали по всем школам города.

По словам Спасской, просьба направить в образовательные учреждения это распоряжение поступила от замначальника МВД по Петербургу и Ленобласти Виктора Борисенко.

29 февраля в городах России пройдут акции памяти Бориса Немцова.

Власти Петербурга дали свое согласие на проведение шествия. Планируется, что мероприятие начнется у станции метро «Горьковская» и закончится на Троицкой площади. После участники марша проведут траурную акцию у Соловецкого камня.

До этого в согласовании акции было отказано 2 раза.

Также акция памяти Немцова пройдет сегодня в Москве. Шествие запланировано по маршруту от Страстного бульвара до проспекта Сахарова.

Борис Немцов был застрелен в Москве на Большом Москворецком мосту пять лет назад — 27 февраля 2015 года.

По версии следствия, исполнителями преступления были уроженцы Чечни — Заур Дадаев, Анзор и Шадид Губашевы, Темирлан Эскерханов и Хамзат Бахаев.

В 2017 году Московский окружной военный суд приговорил Заура Дадаева, признанного непосредственным исполнителем убийства, к 20 годам колонии строгого режима. Анзора Губашева приговорили к 19 годам колонии строгого режима, Шадида Губашева — к 16 годам, Темирлана Эскерханова — к 14 годам, Хамзат Бахаев получил 11 лет колонии строгого режима.

Предполагаемый заказчик убийства — бывший офицер батальона «Север» внутренних войск МВД Руслан Мухудинов. Следствие считает, что он заплатил исполнителям не менее 15 млн рублей. В настоящее время Мухудинов объявлен в международный розыск.

27 февраля адвокат дочери Немцова Вадим Прохоров сообщил, что предполагаемый заказчик преступления мог по поддельным документам приезжать в Новый Уренгой, и ФСБ имела возможность задержать его, однако не сделала этого.