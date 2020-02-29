Исаак Калина наградил столичного школьника, создавшего уникального робота для сельского хозяйства

29.02.2020, 10:13, Разное

В четверг (27 февраля) Департамент образования и науки города Москвы организовал проведение планового селекторного совещания. В рамках этого мероприятия глава образовательного ведомства Исаак Калина передал памятный подарок ученику московской школы №354 им. Д. М.

Карбышева Георгию Бондарю, создавшему не имеющего аналогов робота для сельскохозяйственных нужд. Сообщается, что этот агробот получил название «Тигр», он может перемещаться по полю на электротяге, определять заболевание зараженной сельскохозяйственной культуры и лечить ее. Проект по созданию «Тигра» был признан победителем IV научно-практической конференции «Инженеры будущего».

Во время минувшего селекторного совещания Исаак Калина акцентировал внимание на активном участии руководства школы №354 им. Д. М. Карбышева в продвижении проекта Георгия Бондаря. По его словам, это правильная директорская тактика, когда коллектив напрямую видит, понимает те цели, задачи, которые сегодня стоят перед московской школой.