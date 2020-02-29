Baldurs Gate 3 не получит версию для консолей текущего поколения

29.02.2020, 10:13, Разное

Baldurs Gate 3 от Larian Studios не получит версию, предназначенную для консолей текущих поколений. Исполнительный продюсер игры Дэвид Уолгрэйв пока не может сообщить, рассматривается ли вариант перехода от ПК-игры в будущем, передает 27 февраля портал Eurogamer.
После выхода трейлера Baldurs Gate 3 интерес геймеров в проекту заметно увеличился. В основе сюжета — история персонажа, который получает силу благодаря наличии в теле “магического паразита”. Естественно, заинтересовались проектом и консольщики, хотя Larian Studios первоначально заявляли, что проект готовится исключительно для Microsoft Windows и Stadia.

Дэвид Уолгрэйв заявил, что на “консолях текущего поколения игру не запустят”. Хотя его комментарий не дает каких-либо конкретных сведений, многие считают, что через некоторое время долгожданная новинка появится и на консолях. В скором будущем ожидается выход PS5, поэтому многие надеются, что Sony смогли договориться с создателями ролевой видеоигры.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.01 / Обнародованы самые популярные и необычные в РФ имена для новорожденных в 2019 году

18.01 / Больничка — это прежде всего люди

08.01 / Экс-участница «Дом-2» Екатерина Колисниченко: «Многие были уверены, что сына я родила без мужа»

28.02 / Экс-участница Comedy Woman Елена Борщева готовится к операции

25.02 / Исследование: Регулярное употребление грецкого ореха обеспечивает здоровье и долголетие для женщин

08.02 / Наука: Использование соцсетей может продлевать человеку жизнь

31.01 / В резиденции Трампа устроили стрельбу

17.01 / В Петербурге у пенсионерки угнали иномарку за 1,4 миллиона рублей

12.01 / Наука: Попугаи рассуждают сложным методом исключения

20.01 / В Китае 14 врачей заразились неизвестной пневмонией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика