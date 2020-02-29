Baldurs Gate 3 не получит версию для консолей текущего поколения

29.02.2020, 10:13, Разное

Baldurs Gate 3 от Larian Studios не получит версию, предназначенную для консолей текущих поколений. Исполнительный продюсер игры Дэвид Уолгрэйв пока не может сообщить, рассматривается ли вариант перехода от ПК-игры в будущем, передает 27 февраля портал Eurogamer.

После выхода трейлера Baldurs Gate 3 интерес геймеров в проекту заметно увеличился. В основе сюжета — история персонажа, который получает силу благодаря наличии в теле “магического паразита”. Естественно, заинтересовались проектом и консольщики, хотя Larian Studios первоначально заявляли, что проект готовится исключительно для Microsoft Windows и Stadia.

Дэвид Уолгрэйв заявил, что на “консолях текущего поколения игру не запустят”. Хотя его комментарий не дает каких-либо конкретных сведений, многие считают, что через некоторое время долгожданная новинка появится и на консолях. В скором будущем ожидается выход PS5, поэтому многие надеются, что Sony смогли договориться с создателями ролевой видеоигры.