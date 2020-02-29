Инсайдер показал замену сервисов Google на Honor и Huawei

29.02.2020, 10:13, Разное

Пользователь Twitter продемонстрировал первые скриншоты с поисковым фирменным приложением для гаджетов Honor и Huawei. Им производители заменили сервисы компании Google.
Со скриншотами удалось ознакомиться благодаря соответственной публикации отлично осведомленного инсайдера @RODENT950. На его странице в социальной сети появились изображения альтернативы сервисов американского IT-гиганта Google. Эксклюзивная поисковая система для мобильных устройств Honor и Huawei называет Search, в сокращенном варианте — Hae (от Huawei).

В настоящее время китайская компания активно распространяет свою операционную систему Harmony OS, набор программ Mobile Services и маркет с различными приложениями AppGallery. Представители бренда ранее отметили, что их разработка сможет опередить аналог американцев и станет в результате масштабной экосистемой. Также они не исключили, что даже в случае снятия в будущем Вашингтоном торговых ограничений, фирма продолжит применять собственные сервисы, отказываясь от Google.

Google without Google.
This is Huawei Search#Huawei. pic.twitter.com/adh7JNpel3

— Teme (特米) (@RODENT950) February 28, 2020



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