Ученые из Испании заявили о бесполезности чтения журналов и комиксов

29.02.2020, 10:13, Разное

Лучшим способом повысить грамотность можно благодаря чтению хорошей книги, а комиксы и журналы в этом деле нельзя назвать отличными помощниками. К такому выводу пришли исследователи из Испании.

Занимавшиеся исследованием научные сотрудники Университета Малаги утверждают, что чтение является фундаментальным навыком, играющим главную роль в жизни людей. Успехи и достижения людей являются доказательством того, какое значение имеет желание человека познавать что-то новое благодаря литературе. Несмотря на то, что потребление большого объема текстов всегда ассоциировалось с высокой грамотностью, только немногие исследователи сосредотачивались на анализе тех материалов, которые выбирают дети.

Эксперты опросили десятки тысяч студентов для определения привычек в чтении на протяжении трех лет, начиная с 10-летнего возраста. Те же вопросы они задали и их родителям, после чего пришли к выводу, что любители книг смогли продемонстрировать более хорошие результаты тестирования на грамотность. Иная ситуация наблюдалась у тех ребят, кто активно интересовался журналами — их знания не оказались эффективными. В Университетском колледже Лондона отметили, что если для определенной группы лицу прогресс, достигнутый за 12 недель, является незначительным, это составляет 10% от трех академических средних лет.