Медики назвали 5 ранних признаков рака почки

29.02.2020, 10:12, Разное

Медики назвали 5 признаков рака почки, позволяющих определить начало заболевания. Общим симптомом для многих видов онкологии является необъяснимая потеря веса.
Специалисты считают, что злокачественное новообразование, поражающее почки, имеет наследственную природу. Вероятность его возникновения повышается, если человек курит, страдает от ожирения, часто прибегает к помощи болеутоляющих препаратов.

Начальный этап развития рака сопровождается симптомами, на которые следует обратить внимание. Прежде всего, рекомендуется обратить внимание на появление постоянного чувства усталости. Возникает оно без какой-либо связи со временем года и загруженностью человека на работе. Должна насторожить и резкая потеря веса без изменения питания.

Ноющая боль в боку может наблюдаться в течение нескольких дней, но даже её не ярко выраженный характер требует необходимости пройти обследование. Повышение артериального давления у человека, который не страдает гипертонией, или же рост температуры без простудных симптомов также могут свидетельствовать о начале онкологии.



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