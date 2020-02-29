Синоптики: Зима в Москве так и не наступила

29.02.2020, 10:04, Новости дня

В Москве в этом году так и не наступила зима. В столице не было ни одного дня, чтобы погода соответствовала зимним нормам, сообщила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«То, что у нас было зимой, зимой назвать нельзя, потому что температура в целом за сезон оказалась почти положительная – слабоотрицательная, поэтому назвать этот сезон зимой в нашем понятии нельзя. Мы не знаем, началась ли у нас зима или мы из осени сразу шагнули в весну», – рассказала Позднякова РИА «Новости».

При этом, по ее словам, сложно сказать, когда именно наступила весна, так как настоящей зимы не было: в начале зимы метеорологи сравнивали погоду с октябрьской, а во второй половине зимы начали говорить, что погода, как в марте.

«И не было ни одного дня, чтобы погода была такая, как положено зимой», – отметила Позднякова.

Ранее синоптики рассказали, что средняя температура в начале марта будет выше нормы в столичном регионе, в арктической зоне Урала и Западной Сибири, а также в Норильске.

В Гидрометцентре рассказали, что аномально большая разница в давлении между атлантическими «центрами погоды» и отсутствие устойчивого антициклона над Сибирью привели к аномально теплой погоде в РФ этой зимой.



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