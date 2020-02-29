На Украине отказались праздновать День Победы

29.02.2020, 10:04, Новости дня

Украина не собирается праздновать День Победы 9 мая, сообщил глава МИД страны Вадим Пристайко.

Пристайко сообщил в интервью телеканалу «Украина 24», что позиция Киева остается «такой, какой она есть: нет, мы не собираемся праздновать 9 мая», передает РИА «Новости».

«Мы, как и весь европейский континент, через 75 лет готовы понять, почему произошла эта трагедия, и готовы друг друга простить. Мы считаем, что именно в эту сторону должно идти празднование», – сказал украинский министр.

Ранее украинская оппозиция призвала отправить делегацию Рады на День Победы в Москву.

До этого, в декабре 2019 года, президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал вопрос журналистов о присутствии в Москве 9 мая 2020 года на праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, на Украине 8 мая отмечается День памяти и примирения. Праздник учредили в марте 2015 года. Таким образом страна фактически приобщилась к традиции праздновать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу.

Кроме того, на Украине продолжают отмечать День Победы 9 мая, который остается государственным праздником, однако основные официальные мероприятия по случаю окончания войны на государственном уровне проводятся именно 8 мая.

Также с мая 2015 года на Украине действует закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий пропаганду советской символики.



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